Сын Криштиану Роналду показывает отличную технику во время того, как гоняет мяч с мальчишками на «Сантьяго Барнабеу».
Источник — Sport.ua
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Сын Криштиану Роналду показывает отличную технику во время того, как гоняет мяч с мальчишками на «Сантьяго Барнабеу».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну да, ты попробуй 1 в 1 сначала обведи. А тут мелкий 1 в 2 оставил в дураках защитников. Для этого как минимум техника нужна. Так что футбольный специалист из тебя фуфлыжный
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