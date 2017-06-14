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Сын Криштиану Роналду показал невероятную технику

У лучшего игрока планеты подрастает достойная смена

  • 14.06.2017 11:06
  • 1665 просмотров
  • 2 комментария
Метки
instagram.com/cristiano
© instagram.com/cristiano

Сын Криштиану Роналду показывает отличную технику во время того, как гоняет мяч с мальчишками на «Сантьяго Барнабеу».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 14.06.2017 11:42
    0
    пока ничего не показал. как бы журналистам этого не хотелось))
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 14.06.2017 12:23
    +1
    александр ковтун, 14.06.2017 11:42
    пока ничего не показал. как бы журналистам этого не хотелось))

    Ну да, ты попробуй 1 в 1 сначала обведи. А тут мелкий 1 в 2 оставил в дураках защитников. Для этого как минимум техника нужна. Так что футбольный специалист из тебя фуфлыжный
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