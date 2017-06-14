Реал хочет за Морату €90 миллионов

Мадридский «Реал» не намерен продавать своего 24-летнего форварда Альваро Морату дешевле, чем за €90 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает за футболиста €69 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.
В минувшем сезоне Мората провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач.
Источник — Marca
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