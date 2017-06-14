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Сирийский голкипер выбивает мяч рукой

Первый в мире голкипер, которому не нужны ноги

  • 14.06.2017 11:02
  • 1487 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Persian League
© Persian League

Голкипер сборной Сирии Ибрахим Альма своеобразно вводит мяч в игру от своей штрафной площадки.


 

Источник — Sport.ua

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