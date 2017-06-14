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Андрей ПАВЕЛКО: «Лично поеду на матчи в Мариуполь в автобусах клубов»

Президент ФФУ посетил зону АТО

  • 14.06.2017 10:51
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facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о своем посещении зоны АТО.

«Побывали в гостях у наших друзей-военных на нулевом рубеже зоны АТО. Передали защитникам приветствие от национальной сборной и подарили мячи для поддержки спортивной формы и боевого духа в свободное от службы время.

В дружественной беседе обсудили последние успехи Украины в УЕФА, ФИФА и начало действия безвизового режима. Кто-то сознался, что не верил в отмену виз, несмотря на выполненные Украиной за три года все требования ЕС. Сравнили этот опыт с начатой ФФУ программой футбольных реформ, которая так же пристально контролируется нашими западными партнерами - УЕФА и ФИФА. Согласились с тем, что в футболе, как и в визовом вопросе, чтобы добиться результата, нужно следовать четким правилам. Украина географически и исторически находилась в Европе всегда («по спортивному принципу»), но чтобы получить безвиз, нам пришлось привести наши документы в соответствие с правилами ЕС. Как пример - обсудили ситуацию ФК «Десна». Клуб заслужил спортивное право на выход в Премьер-лигу, но не выполнил важные условия участия в турнире. Военные, в том числе родом из Чернигова, признали, что в этом случае правила важнее. Воины АТО потребовали от меня, как гаранта законности во всей футбольной системе Украины, следить за их выполнением и в других похожих ситуациях. Как они, рискуя жизнью, следят за сохранностью территориальной целостности Украины.

В этой связи герои АТО, а среди них есть и «киборги», вспомнили о недавних заявлениях нескольких клубов Премьер-лиги. Те отказываются ездить на матчи в Мариуполь в новом сезоне, поскольку там якобы небезопасно. Воинов АТО и главу Донецкой ОГА Павла Жебривского всерьез затронула такая, мягко говоря, странная позиция. Многие их побратимы погибли ради мира, царящего в этом городе. Сами они рискуют жизнью ежедневно и искренне не понимают, почему футболисты опасаются футбольного матча в мирном Мариуполе. Их слова глубоко тронули меня, поэтому я принял решение: лично поеду на матчи в Мариуполь в автобусах клубов, которые боятся и ставят под сомнение, что Мариуполь – это Украина!

Вечная память Героям, отдавшим жизнь за Украину (и моим землякам из 25-й Днепропетровской ОПДБр, погибшим под Славянском)!», – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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