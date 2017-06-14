Коноплянка извинился за критику Вайнцирля

Генеральный директор «Шальке» Кристиан Хайдель провел телефонную беседу с представителем Евгения Коноплянки. Якобы агент украинского полузащитника передал слова своего подопечного, в которых тот выразил сожаление в связи со своими острыми высказываниями в адрес бывшего тренера команды Маркуса Вайнцирля.
Напомним, Евгений назвал наставника трусом и предсказал вылет «кобальтовых» во вторую Бундеслигу в случае продолжения его работы с командой. Вскоре Вайнцирль таки был уволен, однако и Коноплянке не поздоровится – его ждет штраф, и сумма, судя по всему, будет шестизначной.
Источник — zbirna.com
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