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Коноплянка извинился за критику Вайнцирля

Приход Доменико Тедеско на пост тренера «Шальке» открывает перед Коноплянкой новые перспективы

  • 14.06.2017 10:40
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка
Генеральный директор «Шальке» Кристиан Хайдель провел телефонную беседу с представителем Евгения Коноплянки. Якобы агент украинского полузащитника передал слова своего подопечного, в которых тот выразил сожаление в связи со своими острыми высказываниями в адрес бывшего тренера команды Маркуса Вайнцирля.
 
Напомним, Евгений назвал наставника трусом и предсказал вылет «кобальтовых» во вторую Бундеслигу в случае продолжения его работы с командой. Вскоре Вайнцирль таки был уволен, однако и Коноплянке не поздоровится – его ждет штраф, и сумма, судя по всему, будет шестизначной.
 

Источник — zbirna.com

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