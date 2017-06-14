Дуглас Коста согласовал контракт с Ювентусом

26-летний атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Дуглас Коста переходит в туринский «Ювентус».
Футболист уже согласовал личный контракт с итальянским клубом. Зарплата Косты в «Ювентусе» составит примерно €7 миллионов в год.
«Бавария» хочет за Дугласа €50 миллионов, «Ювентус» не желает платить больше €40 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.
В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Баварию» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.
Источник — Sky Sport Italia
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