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Дуглас Коста согласовал контракт с Ювентусом

Бразильский хавбек «Баварии» продолжит карьеру в итальянском клубе

  • 14.06.2017 10:31
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Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста

26-летний атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Дуглас Коста переходит в туринский «Ювентус».

Футболист уже согласовал личный контракт с итальянским клубом. Зарплата Косты в «Ювентусе» составит примерно €7 миллионов в год.

«Бавария» хочет за Дугласа €50 миллионов, «Ювентус» не желает платить больше €40 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Баварию» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник — Sky Sport Italia

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