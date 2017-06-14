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Ярмоленко и Малиновский потроллили английский язык Селезнева

Форвард сборной Украины заговорил на английском языке

  • 14.06.2017 10:23
  • 1359 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев на своей странице в одной из социальных сетей выложил фотографию, которую подписал следующим образом: «My better match after! My team nomer one!!»
 
Мимо таких познаний в английском языке не смогли пройти партнеры Селезнева по сборной Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, который потроллили футболиста в комментариях. Позже Селезнев удалил данный пост со своей страницы.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sviatoslavovich
    sviatoslavovich, 14.06.2017 10:47
    +2
    Тунец - этим все сказано)) А парни красавчики ))
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