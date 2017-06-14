Ярмоленко и Малиновский потроллили английский язык Селезнева

Коно уволил тренера! Как он его: трус! В прощальном смс, наверное "сцыкун!" ему отбил.

не надейтесь сбегут все кто сможет и куда угодно

Будем надеяться и молиться,чтобы костяк сохранился! Такой самобытный клуб должен существовать и р...

Це не є державна робота , тому притензії до звязків родичів тут ні до чого , власник як хоче так ...

"Природа отдохнула", - так говорят наоборот о личностях убогих и недалеких умом. А в це...