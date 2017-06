Ярмоленко и Малиновский потроллили английский язык Селезнева

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев на своей странице в одной из социальных сетей выложил фотографию, которую подписал следующим образом: «My better match after! My team nomer one!!»

Мимо таких познаний в английском языке не смогли пройти партнеры Селезнева по сборной Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, который потроллили футболиста в комментариях. Позже Селезнев удалил данный пост со своей страницы.