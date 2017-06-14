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Михаил Дячук-Ставицкий войдет в тренерский штаб Карпат

Сын ген директора «Карпат», Михаил Дячук-Ставицкий станет ассистентом нового главного тренера

  • 14.06.2017 09:59
  • 445 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
Сын Юрия Дячука-Ставицкого — Михаил — войдет в новый тренерский штаб будущего коуча львовских «Карпат».
 
Ранее 28-летний Михаил Дячук-Ставицкий был помощником старшего тренера молодежной команды «Карпат» Александра Чижевского.
 
В качестве футболиста играл в составе дубля «Карпат», «Энергика» (Бурштын), «Арсенала-Киевщина» (Белая Церковь) и «Зирки».
 

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Aratt
      Aratt, 14.06.2017 10:13
    0
    Почему-то не удивлен. Маркевич работал с сыном, и эти туда же. Родственные связи в работе в нашей стране на втором месте после разгула коррупции.
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    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 14.06.2017 10:28
    0
    Aratt, 14.06.2017 10:13
    Почему-то не удивлен. Маркевич работал с сыном, и эти туда же. Родственные связи в работе в нашей стране на втором месте после разгула коррупции.
    Династии футбольные ,надеюсь на сыне природа отдохнет и он не будет фуф.. гнать как батя.
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    Aratt
      Aratt, 14.06.2017 10:43
    0
    Игорь Шевченко, 14.06.2017 10:28
    Aratt, 14.06.2017 10:13
    Почему-то не удивлен. Маркевич работал с сыном, и эти туда же. Родственные связи в работе в нашей стране на втором месте после разгула коррупции.

    Династии футбольные ,надеюсь на сыне природа отдохнет и он не будет фуф.. гнать как батя.
    "Природа отдохнула", - так говорят наоборот о личностях убогих и недалеких умом. А в целом, суть комментария понял. +
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    Dima Any
    online
      Dima Any, 14.06.2017 10:56
    0
    Це не є державна робота , тому притензії до звязків родичів тут ні до чого , власник як хоче так і рішає , це його гроші . П.С. Також Дячука не люблю
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