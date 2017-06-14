Михаил Дячук-Ставицкий войдет в тренерский штаб Карпат

Сын Юрия Дячука-Ставицкого — Михаил — войдет в новый тренерский штаб будущего коуча львовских «Карпат».
Ранее 28-летний Михаил Дячук-Ставицкий был помощником старшего тренера молодежной команды «Карпат» Александра Чижевского.
В качестве футболиста играл в составе дубля «Карпат», «Энергика» (Бурштын), «Арсенала-Киевщина» (Белая Церковь) и «Зирки».
Источник — Трибуна
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Почему-то не удивлен. Маркевич работал с сыном, и эти туда же. Родственные связи в работе в нашей стране на втором месте после разгула коррупции.
Династии футбольные ,надеюсь на сыне природа отдохнет и он не будет фуф.. гнать как батя.
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