Валенсия претендует на голкипера Ювентуса

Голкипер «Ювентуса» Нето, понимающий, что пока в «старой синьоре» играет Джанлуиджи Буффон, он обречен быть дублером легендарного вратаря, задумался о смене клуба.
А после того, как «бьянконери» начали переговоры с Войцехом Щесны, бразилец окончательно решил покинуть Турин.
Одним из вариантов продолжения карьеры Нето назывался «Наполи», однако сам голкипер уже начал переговоры с «Валенсией».
Источник — Tuttomercatoweb.com
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