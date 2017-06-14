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Валенсия претендует на голкипера Ювентуса

Бразилец Нето может перебраться в чемпионат Испании

  • 14.06.2017 09:57
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Валенсия претендует на голкипера Ювентуса
Голкипер «Ювентуса» Нето, понимающий, что пока в «старой синьоре» играет Джанлуиджи Буффон, он обречен быть дублером легендарного вратаря, задумался о смене клуба.
 
А после того, как «бьянконери» начали переговоры с Войцехом Щесны, бразилец окончательно решил покинуть Турин.
 
Одним из вариантов продолжения карьеры Нето назывался «Наполи», однако сам голкипер уже начал переговоры с «Валенсией».
 

Источник — Tuttomercatoweb.com

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