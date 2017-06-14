Валенсия претендует на голкипера Ювентуса

Голкипер «Ювентуса» Нето, понимающий, что пока в «старой синьоре» играет Джанлуиджи Буффон, он обречен быть дублером легендарного вратаря, задумался о смене клуба.

А после того, как «бьянконери» начали переговоры с Войцехом Щесны, бразилец окончательно решил покинуть Турин.

Одним из вариантов продолжения карьеры Нето назывался «Наполи», однако сам голкипер уже начал переговоры с «Валенсией».