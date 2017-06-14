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ТАЙСОН: «Осуществилась мечта маленького мальчика»

Хавбек донецкого «Шахтера» забил свой дебютный гол за сборную Бразилии

  • 14.06.2017 09:53
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twitter.com/CBF_Futebol. Тайсон
© twitter.com/CBF_Futebol. Тайсон
Полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон рад, что ему удалось забить дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче с Австралией (4:0).
 
- Я впервые забил за сборную Бразилии, мечта маленького мальчика осуществилась, - говорит Тайсон. - Каждый ребенок хочет этого, но у меня это получилось.
 
Я благодарен главному тренеру и партнерам по команде за эту возможность.
 
Посвящаю этот гол маме, братьям, невесте и всей моей семье.

Источник — Шахта

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