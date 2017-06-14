ТАЙСОН: «Осуществилась мечта маленького мальчика»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон рад, что ему удалось забить дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче с Австралией (4:0).
- Я впервые забил за сборную Бразилии, мечта маленького мальчика осуществилась, - говорит Тайсон. - Каждый ребенок хочет этого, но у меня это получилось.
Я благодарен главному тренеру и партнерам по команде за эту возможность.
Посвящаю этот гол маме, братьям, невесте и всей моей семье.
Источник — Шахта
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