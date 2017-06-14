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Фабио Гроссо возглавил Бари

Экс-игрок сборной Италии будет работать с клубом Серии Б

  • 14.06.2017 09:50
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Фабио Гроссо возглавил Бари
Официальный сайт «Бари» сообщает о подписании контракта с экс-игроком сборной Италии Фабио Гроссо, который сменит на посту главного тренера клуба Стефано Колантуоно.
 
39-летний специалист последние 4 года после завершения карьеры футболиста работал с молодежной командой «Ювентуса».
 

Источник — Sport.ua

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