Фабио Гроссо возглавил Бари

Официальный сайт «Бари» сообщает о подписании контракта с экс-игроком сборной Италии Фабио Гроссо, который сменит на посту главного тренера клуба Стефано Колантуоно.
39-летний специалист последние 4 года после завершения карьеры футболиста работал с молодежной командой «Ювентуса».
Источник — Sport.ua
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