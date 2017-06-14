Мирон МАРКЕВИЧ: «Фестиваль чемпіонів - велика справа»

15 червня на території нещодавно відкритого навчально-тренувального комплексу міні-футбольних полів зі штучним покриттям НТК ім. В. Баннікова стартує новий дитячий проект Федерації футболу України спільно з благодійним фондом «Розвиток футболу» для дітей 6 та 7 років – «Фестиваль чемпіонів». Своїми думками про нову ініціативу ФФУ в дитячому футболі поділився голова Комітету національних збірних команд національної асоціації Мирон Маркевич.

«Відчуття найпозитивніші, які тільки можуть бути. Я двома руками «за» реалізацію «Фестивалю чемпіонів». Наразі в школах набирають дітей з 6 років, і тому цей проект має велике значення для подальшого розвитку українського футболу. Чим скоріше діти почнуть займатися футболом, тим більше братимуть участь у змагальному процесі – і це великий плюс.

За рахунок чого у нас раніше було багато хороших футболістів? За рахунок масовості. Коли я сам був в юному віці, футбол був неймовірно розповсюдженим явищем. Було багато змагань, коли грали вулиця на вулицю, двір на двір, я вже не кажу про серйозні турніри на кшталт «Шкіряного м’яча». Завдяки цьому в українському футболі виросло багато талановитих гравців. Я вражаю, що це – велика справа» - сказав Мирон Богданович.