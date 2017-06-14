Днепр пытается удержать некоторых игроков

Дмитрий Михайленко и его помощники уже проводят разработку плана предсезонной подготовки команды с прицелом именно на Вторую лигу. Готовиться к сезону Днепр будет в родном городе на клубной загородной базе.

Также в коллективе рассчитывают, что кадровые изменения будут минимальными. За последний год зарплатная ведомость в клубе уменьшилась значительно, но не должна она измениться и после понижения команды сразу во Вторую лигу.

Если изменений не будет, то в Днепре надеются удержать в своих рядах таких опытных игроков как Сергей Кравченко, Владимир Полевой и Евгений Чеберячко. Возможно, команду не покинут и более молодые исполнители.