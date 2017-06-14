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Днепр пытается удержать некоторых игроков

Команда Дмитрия Михайленко готовится к старту сезона во Второй лиге

  • 14.06.2017 09:26
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко и его помощники уже проводят разработку плана предсезонной подготовки команды с прицелом именно на Вторую лигу. Готовиться к сезону Днепр будет в родном городе на клубной загородной базе.
 
Также в коллективе рассчитывают, что кадровые изменения будут минимальными. За последний год зарплатная ведомость в клубе уменьшилась значительно, но не должна она измениться и после понижения команды сразу во Вторую лигу.
 
Если изменений не будет, то в Днепре надеются удержать в своих рядах таких опытных игроков как Сергей Кравченко, Владимир Полевой и Евгений Чеберячко. Возможно, команду не покинут и более молодые исполнители.
 

Источник — Sportarena

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