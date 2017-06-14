Килиан МБАППЕ: «Реал приглашал меня в 14 лет»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Англией в товарищеском матче (3:2) отметил, что забьет первый гол за национальную команду, когда придет время. Также он рассказал о желании «Реала» подписать с ним контракт еще 4 года назад.

- Сезон для меня закончился хорошо, но мог начаться лучше, - сказал Мбаппе. - Первый гол за сборную Франции? Если чего-то хочешь очень сильно, то этого может и не случиться. Читаю ли прессу? Нет, но в детстве читал. Перехожу ли я в «Реал»? Этот клуб хотел меня подписать, когда мне было 14.