Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Уверен в победе сборной Украины»

Бывший игрок и тренер Динамо, заслуженный мастер спорта Анатолий Демьяненко прокомментировал матч нашей сборной в Финляндии.

— Следующий матч отбора ЧМ-2018 сборная Украины проведет дома — с Турцией. Мы сможем победить?

— Я снова уверен в положительном для нас результате. Жаль, что украинцы в Турции упустили преимущество и победу. А на своем поле, если хотим поехать на чемпионат мира, даже крепких и неуступчивых турок надо обязательно обыгрывать.

— Вас впечатлила поддержка нашей команды в Тампере?

— Конечно, ведь финских болельщиков и слышно не было. По ходу игры ловил себя на мысли, что мы вроде как на своем стадионе играем. Надеюсь, наши болельщики, когда будем с Турцией сражаться, создадут атмосферу покруче той, что на турецких стадионах бывает.