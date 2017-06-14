Ювентус предлагает 35 миллионов за Дугласа Косту

Я не говорю о сборной страны,я говорю о чемпионатах-в английских командах иногда играет 3-4 англ...

А что, Гонсалес сильнее Гусьева! ? Народ годик по играет и в тренеры его

Ну що я можу сказати. То що підписали контракт з Гусевив - це просто КЛАСС. Він все своє життя ві...

Кто бы и что не говорил плохого о Луческу, но каких классных игроков-бразил он воспитал:Ферна, Ви...

да это бред ну какой белотти ьам кавани и абумеянг

а нах..н мне эти фотографии и вообще, зачем ты туда поехал?

неуч иди пей боярышник.... Динамо Киев создали в 1927, а Берия стал главой НКВД в 1938, так что т...