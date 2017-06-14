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Ювентус предлагает 35 миллионов за Дугласа Косту

«Бавария» хочет увеличить эту сумму до 45 миллионов

  • 14.06.2017 08:51
  • 360 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста
Игрок «Баварии» Дуглас Коста стал целью туринского «Ювентуса». Итальянцы готовы заплатить за футболиста 35 млн. евро.
 
Игрок потерял место в основе с тех пор, как тренером «Баварии» стал Карло Анчелотти (не в последнюю очередь – из-за травм), так что переход в «Ювентус» может стать для Косты шансом вернуться на прежний уровень. Сообщается, что наставник мюнхенцев не против отпустить Дугласа. Что касается руководства клуба, то оно желает выручить за игрока минимум 45 млн. евро.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    benguela
      benguela, 14.06.2017 08:57
    0
    зная Ювентус, 35,5 максимум...
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    Виталик Неважно
    online
      Виталик Неважно, 14.06.2017 08:59
    0
    хорошее приобретение для ювентуса
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 14.06.2017 09:28
    0
    Кто бы и что не говорил плохого о Луческу, но каких классных игроков-бразил он воспитал:Ферна, Виллиан, Коста, Тейшейра.
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