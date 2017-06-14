Ювентус предлагает 35 миллионов за Дугласа Косту

Игрок «Баварии» Дуглас Коста стал целью туринского «Ювентуса». Итальянцы готовы заплатить за футболиста 35 млн. евро.
Игрок потерял место в основе с тех пор, как тренером «Баварии» стал Карло Анчелотти (не в последнюю очередь – из-за травм), так что переход в «Ювентус» может стать для Косты шансом вернуться на прежний уровень. Сообщается, что наставник мюнхенцев не против отпустить Дугласа. Что касается руководства клуба, то оно желает выручить за игрока минимум 45 млн. евро.
Источник — ТК Футбол
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