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Торино отказался продавать Белотти в ПСЖ

Туринский клуб отверг предложение в размере 60 миллионов евро

  • 14.06.2017 08:23
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Торино отказался продавать Белотти в ПСЖ
Руководство «ПСЖ» предложило € 60 млн за нападающего «Торино» Андреа Белотти, но туринцы ответили отказом. La Stampa сообщает, что 23-летний футболист оценивается в € 100 млн и дешевле продан не будет. Ранее информацию также подтвердил президент «Торино» Урбано Каиро.
 
Источник отмечает, что туринцам интересен вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, но в связи с жёсткой позицией в отношении Белотти сделка, скорее всего, не состоится. Контракт 30-летнего Сиригу, который в сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Осасуну», истекает летом 2018 года.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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