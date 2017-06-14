Сток Сити не будет увольнять Хьюза

Председатель «Сток Сити» Питер Коутс сообщил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером Марком Хьюзом. Под его руководством клуб занял по итогам прошлого сезона 13-е место в таблице чемпионата Англии.
Несмотря на неудачную концовку чемпионата, руководство клуба не будет менять тренера, контракт с которым рассчитан до 2019 года.
«Марк сделал немало хорошего, и я не думаю, что в этом плане будут перемены. То, чего он достиг за последнее время, вселяет в нас уверенность. Уверены, что продолжим добиваться успехов», - говорит Коутс.
Источник — Euro-football
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