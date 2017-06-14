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Таврия готова вернуться в профессиональный футбол

На время симферопольский клуб переедет в Новую Каховку

  • 14.06.2017 07:58
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Таврия готова вернуться в профессиональный футбол
Симферопольская «Таврия» планирует проводить матчи второй лиги в Новой Каховке на стадионе «Энергия» пока будет идти реконструкция стадиона в Бериславе. Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Кручер.
 
Напомним, что ранее назывался другой стадион — «Олимпийский» в Каховке. Но выбор был остановлен на стадионе «Энергия» в соседней Новой Каховке (в 20 км от Берислава), с руководством которого уже достигнута договоренность. В то же время, базироваться «Таврия» по-прежнему будет в Бериславе.
 
На ближайшем заседании Аттестационной комиссии ФФУ, которое пройдет 19 июня, будет принято решение о выдаче «Таврии» аттестата на право участия во второй профессиональной лиге сезона 2017/18 гг.
 

Источник — Фан-сайт ФК Таврия

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