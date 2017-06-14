Александр БАБИЧ: «У Коркишко закончился контракт»

Тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал о том, кто покинул «моряков»:

- У Коркишко и Хочолавы закончились контракты. Давид уже подписал соглашение с «Шахтером». У Данченко и Андриевского закончилась аренда.

Ситуация с кадрами нормальная. 15-го числа мы собираемся на базе. Кроме этих футболистов – плюс еще Годрани покинул команду – все игроки должны быть на базе и готовиться к чемпионату.