Александр БАБИЧ: «У Коркишко закончился контракт»

Тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал о том, кто покинул «моряков»:
- У Коркишко и Хочолавы закончились контракты. Давид уже подписал соглашение с «Шахтером». У Данченко и Андриевского закончилась аренда.
Ситуация с кадрами нормальная. 15-го числа мы собираемся на базе. Кроме этих футболистов – плюс еще Годрани покинул команду – все игроки должны быть на базе и готовиться к чемпионату.
Источник — ФК Черноморец
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