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Победа Коста-Рики и ничья Панамы и Гондураса

Состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2018

  • 14.06.2017 07:33
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Коста-Рика в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла на своем поле Тринидад и Тобаго - 2:1. Победный мяч на счету нападающего «Спортинга» Брайана Руиса. 
 
В еще одном поединке Панама и Гондурас сыграли вничью - 2:2. После шести туров Коста-Рика занимает второе место в турнирной таблице с 11 очками. Лидирует Мексика, у которых 14 очков. На третьем месте идет США - 8 очков.
 

Источник — Sport.ua

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