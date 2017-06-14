Победа Коста-Рики и ничья Панамы и Гондураса

МЮ в этом году лигу Европы взял. не евро трофей?

Не смеши, ты. Если там все так как ты говоришь, где евро трофеи за последние 10 лет???

В Англиии?!?!Не смеши людей!Англия по динамике и нагрузкам на голову выше Германии,умрет через тр...

Газпром-форева? Неужели у кого осталось еще сострадание к этому отщепенцу? Вразумите рагуля кто-...