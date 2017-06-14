Франция в меньшинстве обыгрывает Англию

Франция - Англия - 3:2 (2:1)
Голы: Кейн, 9 (0:1). Юмтити, 22 (1:1). Сидибе, 43 (2:1). Кейн, 48 - с пенальти (2:2). Дембеле, 78 (3:2).
Франция: Ллорис, Сидибе (Жалле, 89), Варан, Юмтити, Менди (Динь, 21), Дембеле, Канте, Погба, Лемар, Жиру (Косьельни, 52), Мбаппе.
Англия: Хитон (Батленд, 46), Триппьер (Лаллана, 76), Кэйхилл, Джоунс (Крессуэлл, 82), Бертранд (Уокер, 46), Окслейд-Чемберлен, Стоунс, Дайер, Алли, Стерлинг, Кейн.
Предупреждения: Стоунс, 62. Алли, 73.
Удаление: Варан (Франция), 47.
Источник — Sport.ua
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