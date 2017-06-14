Франция в меньшинстве обыгрывает Англию

Динамо не играло с Нантом в ЛЧ.Может Ланс?

а с чего вдруг 9 игроков, обоснуй плз.

шо он там кукарекает, если при нём же сборная играла в ещё более никудышный футбол.

скажу так... для конкурренции в чемпионате меж собой за медали эттих составов на данный момент хв...

[quote peremogazanamu, 13.06.2017 18:56]Хацкевич:"В защиту нужно вернуть Кузнецова с Бессоно...

Динамо этим трансфером подтверждает свою безпомощность на трансферном рынке.