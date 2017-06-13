Волевая победа Румынии над Чили

Сборные Румынии и Чили провели товарищеский матч, в котором зрители увидели целых 5 голов.
Румыния – Чили - 3:2
Голы: Б.Станку, 31, Н.Станку, 60, Балюта, 83 — Варгас, 8, Валенсия, 18.
Румыния: Пантилимон — Бензар (Иван, 46), Кирикеш, Тошка, Ганя (Тиру, 70) — Ханча, Пинтилий, Н.Станку (Бикфалви, 86), Марин (Ротариу, 46), Б.Станку (Балюта, 65) — Андоне (Грозав, 46).
Чили: Эррера — П.Диас, Медель, Роко, Мена (Родригес, 89) — Валенсия (Исла, 46), М.Диас (Сильва, 55), Арангис (Видаль, 54) — Варгас (Пуч, 64), Санчес, Гутьеррес (Фуэнсалида, 82).
Предупреждения: Н.Станчу, Марин — Арангис.
Удаление: Медель, 33.
Источник — Sport.ua
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