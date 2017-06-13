Гризманн продлит контракт с Атлетико

Мадридский «Атлетико» сообщил о договоренностях с Антуаном Гризманном о продлении контракта до 2022 года на более выгодных условиях.

Напомним, что в услугах французского полузащитника был заинтересован «Манчестер Юнйтед», но в связи с запретом «Атлетико» на трансферы в течение ближайшего года, Гризманн принял решение остаться в клубе.

По сообщениям испанской прессы, Гризманн будет зарабатывать около 14 миллионов евро в год.