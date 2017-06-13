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Гризманн продлит контракт с Атлетико

Французский полузащитник не смог бросить команду на произвол судьбы

  • 13.06.2017 22:51
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skysports.com. Антуан Гризманн
© skysports.com. Антуан Гризманн
Мадридский «Атлетико» сообщил о договоренностях с Антуаном Гризманном о продлении контракта до 2022 года на более выгодных условиях.
 
Напомним, что в услугах французского полузащитника был заинтересован «Манчестер Юнйтед», но в связи с запретом «Атлетико» на трансферы в течение ближайшего года, Гризманн принял решение остаться в клубе.
 
По сообщениям испанской прессы, Гризманн будет зарабатывать около 14 миллионов евро в год.
 

Источник — Sky Sports

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