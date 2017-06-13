Тедеско готов дать шанс Коноплянке в Шальке

Немецкая пресса пишет о том, что новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско не планирует отпускать полузащитника команды Евгения Коноплянки, не предоставив тому шанс проявить себя.

Тедеско возьмет Коноплянку на подготовительные сборы к новому сезону, после чего решит, нужен ли футболист команде. У Коноплянки будут все шансы доказать новому тренеру «Шальке» свою состоятельность.