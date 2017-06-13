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Тедеско готов дать шанс Коноплянке в Шальке

Новый наставник «Шальке» не собирается избавляться от украинского полузащитника

  • 13.06.2017 22:29
  • 1408 просмотров
  • 4 комментария
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profimedia.cz. Евгений Коноплянка
© profimedia.cz. Евгений Коноплянка
Немецкая пресса пишет о том, что новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско не планирует отпускать полузащитника команды Евгения Коноплянки, не предоставив тому шанс проявить себя.
 
Тедеско возьмет Коноплянку на подготовительные сборы к новому сезону, после чего решит, нужен ли футболист команде. У Коноплянки будут все шансы доказать новому тренеру «Шальке» свою состоятельность.
 
Напомним, что в прошлом сезоне Коноплянка провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее мы сообщали об интересе чешской Славии к персоне Коноплянки.
 

Источник — Bild

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 13.06.2017 22:33
    +2
    Моя попытка номер 5
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    paztat
      paztat, 13.06.2017 22:33
    +1
    Не верю!!!
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    ruslan17c
      ruslan17c, 13.06.2017 22:46
    +5
    7 голів і 2 асисти якщо врахувати що він грав переважно по пару хв в матчі і не є центр нападником це дуже хороша статистика хто б що не говорив про нього! Тому в нього все може вийти просто потрібна довіра тренера і постійна ігрова практика
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    ramos2010
    online
      ramos2010, 13.06.2017 22:48
    +2
    если да, то это будет последний шанс закрепиться в чемпе топ 5. если нет - то большинство болельщиков было право на сщет его уровня.. лично я надеюсь и верю что игрок нашел тренера и наоборот)
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