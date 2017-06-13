Ибрагимович может вернуться в Милан

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович этим летом может оказаться в составе «Милана», за который выступал с 2011 по 2013 год.

Новое руководство «россонери» задумывается о том, чтобы вернуть шведа в состав команды и для этого готово предложить 35-летнему футболисту контракт на 1 год.

Напомним, что Ибрагимович провел в составе «Милана» 61 матч, в которых отличился 42 забитыми голами.