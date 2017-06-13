Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Криштиану Роналду скрыл 14.7 миллионов доходов

Португальского футболиста ожидает суд

  • 13.06.2017 21:54
  • 1351 просмотров
  • 4 комментария
Метки
EPA. Криштиану Роналду
© EPA. Криштиану Роналду
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвиняется испанскими прокурорами в уклоне от уплаты налогов с 2011 по 2014 год в размере 14.7 миллионов евро. 32-летнего футболиста обвиняют в сознательном использовании структуры, которая позволяла Роналду скрывать часть доходов, полученных за рекламу.
 
Напомним, что ранее лучший футболист Планеты заявлял о том, что исправно платит все налоги. Если вина Роналду будет доказана, португальского футболиста ожидает суд.
 

Источник — BBC

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    pulse240
    pulse240, 13.06.2017 21:58
    +1
    Условка как Мессии и по домам.
    Ссылка
    Жилдабыл
      Жилдабыл, 13.06.2017 22:00
    +1
    Дожились. Раньше доходы скрывали, а сейчас налоги ))).
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
    IlyashenkoM6-2013, 13.06.2017 22:35
    0
    - А Я не устану повторять воровство телефона это 3ри года тюрьмы или условно, Воровство 17 миллионов Евро это штраф и общественные работы (и то если будут).
    Ссылка
    lasua
      lasua, 13.06.2017 22:40
    +1
    Вот это был бы матч в тюрьме Месси против Роналду и в награду пачка сигарет и золотой жезл.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.