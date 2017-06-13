Криштиану Роналду скрыл 14.7 миллионов доходов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвиняется испанскими прокурорами в уклоне от уплаты налогов с 2011 по 2014 год в размере 14.7 миллионов евро. 32-летнего футболиста обвиняют в сознательном использовании структуры, которая позволяла Роналду скрывать часть доходов, полученных за рекламу.

Напомним, что ранее лучший футболист Планеты заявлял о том, что исправно платит все налоги. Если вина Роналду будет доказана, португальского футболиста ожидает суд.