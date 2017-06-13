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Джанлука ВИАЛЛИ: «Философия Конте не очень сложна»

Экс-форвард «Челси» - о работе главного тренера команды Антонио Конте

  • 13.06.2017 21:30
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Джанлука ВИАЛЛИ: «Философия Конте не очень сложна»
Бывший футболист и тренер «Челси» Джанлука Виалли поделился своими впечатлениями от работы своего соотечественника Антонио Конте.
 
- Антонио произвёл тактические изменения, которые улучшили атмосферу по ходу сезона. Игроки чувствуют больше уверенности, хорошо играют и делают это естественно – эффективно, интересно и успешно. Футбольная философия Антонио не очень сложна, она в общем-то довольно простая. Но, как по мне, гениальное – просто.
 
Конте похож на школьного учителя. Учитель способен заставить вас чувствовать себя увлечённым и вовлечённым. И это было заразительно. В передаче своих знаний Антонио очень заразителен. У него есть те выдающиеся качества, которыми обладают великие учителя и тренеры. Он знает, что и как сказать. Его послания очень ясны, просты и понятны.
 

Источник — ФК Челси

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