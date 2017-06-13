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ОФИЦИАЛЬНО: Ди Франческо - новый главный тренер Ромы

Экс-наставник «Сассуоло» подписал 2-летний контракт с «волками»

  • 13.06.2017 21:09
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ФК Рома. Эусебио Ди Франческо
© ФК Рома. Эусебио Ди Франческо
Вице-чемпион Италии «Рома» сообщила о подписании контракта с Эусебио Ди Франческо до 2019-го года. Напомним, что на посту наставника «волков» экс-тренер «Сассуоло» сменит Лучано Спаллетти, который не так давно перебрался в «Интер».
 
С 1997 по 2001 год Ди Франческо защищал цвета «Ромы» в качестве игрока.
 

Источник — ФК Рома

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