ОФИЦИАЛЬНО: Ди Франческо - новый главный тренер Ромы

Вице-чемпион Италии «Рома» сообщила о подписании контракта с Эусебио Ди Франческо до 2019-го года. Напомним, что на посту наставника «волков» экс-тренер «Сассуоло» сменит Лучано Спаллетти, который не так давно перебрался в «Интер».

С 1997 по 2001 год Ди Франческо защищал цвета «Ромы» в качестве игрока.