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Роберто МАНЧИНИ: «Цель Зенита - выиграть чемпионат»

Наставник «Зенита» огласил цели команды на будущий сезон

  • 13.06.2017 20:59
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ФК Зенит. Роберто Манчини
© ФК Зенит. Роберто Манчини
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями о том, каким образом ему удастся привести клуб к чемпионству. По словам специалиста, для этого необходимо наладить взаимодействие между старыми и новыми игроками.
 
- Наша цель - выиграть чемпионат. Добиться ее мы сможем, наладив взаимодействие технического персонала со старыми футболистами, которые остались в команде и новыми, которые еще придут в «Зенит».
 
Напомним, что на должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил команду в 2016 году. Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с петербуржцами по схеме «3+2».
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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