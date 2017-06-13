Роберто МАНЧИНИ: «Цель Зенита - выиграть чемпионат»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями о том, каким образом ему удастся привести клуб к чемпионству. По словам специалиста, для этого необходимо наладить взаимодействие между старыми и новыми игроками.
- Наша цель - выиграть чемпионат. Добиться ее мы сможем, наладив взаимодействие технического персонала со старыми футболистами, которые остались в команде и новыми, которые еще придут в «Зенит».
Напомним, что на должности главного тренера Манчини сменил Мирчу Луческу, который возглавил команду в 2016 году. Напомним, что 52-летний итальянец подписал контракт с петербуржцами по схеме «3+2».
Источник — Спорт-Экспресс в России
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