Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал Сосьедад предложил 10 миллионов за Янузая

Хавбек «Манчестер Юнайтед» может перебраться в Испанию

  • 13.06.2017 20:35
  • 277 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Реал Сосьедад предложил 10 миллионов за Янузая
Испанский «Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» 10 миллионов евро за полузащитника Аднана Янузая.
 
МЮ хочет включить в сделку договорённость о сумме, за которую «красные дьяволы» смогут выкупить игрока у «Реала Сосьедад», а также обязать испанский клуб перечислить определённый процент с последующей продажи футболиста.
 
Напомним, что в минувшем сезоне Янузай выступал за «Сандерленд» на правах аренды.

Источник — Daily Mail

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.