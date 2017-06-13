Реал Сосьедад предложил 10 миллионов за Янузая

Испанский «Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» 10 миллионов евро за полузащитника Аднана Янузая.

МЮ хочет включить в сделку договорённость о сумме, за которую «красные дьяволы» смогут выкупить игрока у «Реала Сосьедад», а также обязать испанский клуб перечислить определённый процент с последующей продажи футболиста.

Напомним, что в минувшем сезоне Янузай выступал за «Сандерленд» на правах аренды.