Реал Сосьедад предложил 10 миллионов за Янузая

Испанский «Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» 10 миллионов евро за полузащитника Аднана Янузая.
МЮ хочет включить в сделку договорённость о сумме, за которую «красные дьяволы» смогут выкупить игрока у «Реала Сосьедад», а также обязать испанский клуб перечислить определённый процент с последующей продажи футболиста.
Напомним, что в минувшем сезоне Янузай выступал за «Сандерленд» на правах аренды.
Источник — Daily Mail
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