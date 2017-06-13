Игорь ШУХОВЦЕВ: «Поднимаю футбол с самых низов»

Бывший футболист луганской «Зари», харьковского «Металлиста» и ряда других клубов Игорь Шуховцев рассказал о начале своей тренерской карьере.

- Игорь, рады вас слышать. Чем сейчас занимаетесь, где работаете?

- Также как и Валентин Полтавец, мы работаем с ним в одной команде – ФК «Балканы». Стараемся поднимать уровень нашего футбола с самых низов, со Второй, с Аматорской лиги, теперь стремимся попасть в Первую лигу. Делимся опытом с молодыми ребятами. Ребята все интересные, и нам с ними очень интересно работать. Всё это футбольная жизнь.

- Поддерживаете ли физическую форму?

- Конечно, обязательно! У нас есть ветеранский футбол в Одессе, также мы постоянно тренируемся с ребятами с «Балкан», которые держат нас в тонусе на хорошем уровне. Так что у нас с Полтавцов и Пархоменко есть, так сказать, тренировочная основа, подготовка к турниру, который будет проходить в Киеве.

- Как вам вообще идея проведения «Kyiv Football Cup» в котором сыграют команды из 5 стран?

- Мне кажется этот турнир должен быть достойным. Потому что приезжают серьезные команды, серьезные люди, поигравшие в футбол. Будет интересно. Я рад, что такой турнир наконец-то проводится в Киеве, наверное, этому рад не только один я. Ребята, которые сейчас уже работают на тренерских позициях, могут вспомнить былые времена и «попылить» на футбольном поле друг против друга. Организаторы молодцы, потому что привезли сюда очень достойных соперников, и я так понимаю, что турнир пройдет на высоком уровне, поэтому это очень приятно и радует.

- А как вы оцените уровень ветеранского футбола в Украине?

- Ну, вы знаете, хотелось чтобы это был чемпионат из 10-15 команд, хотелось чтобы мы тренеры немножко чаще двигались, встречались, общались на футбольных полях. Даже наши молодые футболисты у нас постоянно спрашивают – «Как вы там сыграли? Как вы здесь сыграли?». Считаю, что развивать ветеранский футбол в Украине можно и нужно.

- Какие задачи будут стоять перед вашей командой в турнире?

- Конечно, у футболистов задачи всегда одни – выйти на поле и попробовать обыграть соперника. Но все должны понимать, что это турнир ветеранский. Здесь все должно быть толерантно и по футбольному. Победит дружба и победит сильнейший. Но, на мой взгляд, каждая команда, которая приедет на этот турнир будет сражаться только за первое место.

- Вы славитесь, как старожил украинского футбола, не так давно в сети было опубликовано видео на котором вы демонстрировали чудеса акробатики и вратарского мастерства, летая по девяткам. Сейчас ваша физическая форма позволила бы повторить подобные трюки в Киеве?

- Я думаю, что позволила бы. Если мы займем 1-е место на турнире, то я думаю вы в этом убедитесь. Раза четыре исполню так точно.