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Пасторе может перебраться в Милан

Сразу два миланских клуба интересуются фигурой полузащитника ПСЖ

  • 13.06.2017 19:22
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Пасторе может перебраться в Милан
«Интер» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе. Сам игрок также намерен покинуть Лигу 1 нынешним летом. Кроме того, 27-летнего футболиста также хотят видеть у себя некоторые клубы АПЛ.
 
Аргентинец перебрался в стан парижан из «Палермо» за 42 миллиона евро в 2011 году. В минувшем сезоне хавбек провел 23 встречи, забил три мяча и сделал девять голевых передач. Контракт Пасторе с ПСЖ рассчитан до июня 2019 года, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
 

Источник — Euro-football

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