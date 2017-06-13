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Мэр Чернигова пообещал Десне 10 миллионов гривен

Владислав Атрошенко готов дать финансовые гарантии клубу

  • 13.06.2017 18:42
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Мэр города Чернигов Владислав Атрошенко готов финансировать «Десну».

«Я абсолютно согласен с мнением болельщиков и многих футбольных специалистов, команда в спортивной борьбе завоевала право в Премьер лиге. Спортивным функционерам надо дать время на устранение замечаний. Команда должна играть в Премьер-лиге.

Как мэр, я лично заявляю о своей готовности подставить плечо. У меня есть официальные доходы, которые позволяют мне дать гарантию на финансирование клуба в сумме 10 миллионов гривен в год, и я готов подписать эту гарантию», – сказал Владислав Атрошенко

Источник — Футбол 24

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