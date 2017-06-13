Сергей РЕБРОВ: «Агенты звонят, но я пока не спешу»

Творческий отпуск у этого специалиста начался совсем недавно, и носит он очень активный характер. Поймать бывшего наставника киевского Динамо Сергея РЕБРОВА мне удалось лишь с пятой попытки! Во время первых двух телефонных звонков он смотрел футбольные матчи, потом — ехал на велосипеде, а затем — только вышел из бассейна. Так что первый вопрос напрашивался сам по себе…

«Утром — плавание, вечером — велосипед»



— Сергей Станиславович, вы себя не бережете. Любите активный отдых?

— Да, стараюсь держать себя в тонусе. Утром плаваю, вечером кручу велосипед, бывает, в теннис играю. В общем, работаю в двухразовом режиме (улыбается).



— Судя по тому, какая ситуация сейчас в Украине с нападающими, вас с Андреем Шевченко можно было где-то и выпустить. Мальте уж точно забили бы…

— Вы так сильно уже не шутите (улыбается). Сборная свою главную задачу все-таки выполнила — три очка заработала и сохранила хорошие шансы на выход из группы. А по поводу форвардов могу сказать одно, что в нашей стране есть хорошие нападающие, и в последнем матче с финнами Артем Беседин это доказал. Просто нужно верить в молодежь, а тренеры сборной как раз это и делают. Все обратили внимание на то, что Андрей Шевченко выпустил на замену трех молодых игроков.



— Матч с Финляндией подтвердил, что мы на правильном пути?

— Да, мы видим, что меняется стиль самой игры, меняются футболисты, постепенно создается новая команда. Хотя сам поединок был, конечно, сугубо на результат. Терять очки было никак нельзя.

«За год наша сборная очень сильно поменялась»



— Поражение от Мальты встряхнуло сборную?

— Безусловно. Но все мы должны понимать, как тяжело играть в конце сезона. Особенно в той ситуации, которая сложилась во внутренних соревнованиях. Для Шахтера и Динамо чемпионат Украины, к моему глубокому сожалению, завершился гораздо раньше, чем 31 мая. Я не могу сказать, что футболисты были в каком-то разобранном состоянии, но когда нет турнирной мотивации, тренироваться и выходить на матчи непросто. После такой паузы многие игроки и приехали в сборную. Да еще и в предвкушении отпуска…



Так что поражение от Мальты, думаю, было связано исключительно с этим моментом, поскольку в поединке с Финляндией были уже совсем другая отдача и другой командный дух. Три очка в такой ситуации, усложненной сменой поколений, — это большой успех. Тренерам сборной просто нужно время. За год национальная команда сильно поменялась.



— Низкий уровень чемпионата Украины тоже играет свою роль?

— К сожалению. Все мы часто ждем от наших команд каких-то чудес, но их не бывает. Уровень УПЛ — это одно. Добавьте к этому отсутствие игровой практики у наших легионеров и то, что я уже говорил, — и вы поймете, насколько сложно было готовить тренерам футболистов к матчу с Финляндией. На выезде любой команде всегда тяжело играть. И уровень соперника тут не имеет особого значения…



Я уверен, что перед сентябрьскими поединками с Турцией и Исландией никто уже не вспомнит, сколько наша команда нанесла ударов и сколько создала голевых моментов в Тампере. Так что три очка — это самое главное.

«На Ярмоленко постоянно висят по два защитника»



— Лидером сборной давно стал Андрей Ярмоленко, но в первом тайме игра у него не пошла. Как вы думаете, почему?

— Я бы не стал так говорить. Андрею непросто в любой игре за национальную команду, потому что все соперники знают, что именно его надо закрыть. Психологически это сложно, это выводит. Хотя в том, что на нем всегда висят по два защитника, считаю, есть свой плюс — этим нужно пользоваться другим футболистам. Так и вышло в начале второго тайма, когда Ярмоленко отдал хорошую передачу, сместившись в середину, а в свободную зону ворвался Руслан Малиновский. Вот такие вбегания из глубины очень важны.



— В контрольном матче с Мальтой за сборную Украины дебютировал Владимир Шепелев — и дебютировал весьма убедительно. Рассчитывали увидеть его в основе в Тампере?

— Вопрос этот находится в компетенции главного тренера. Думаю, этот полузащитник своей игрой за Динамо доказал все претензии на попадание в сборную. Но в основу национальной команды игроков нужно вводить постепенно. Мне, кстати, понравилось, что в спарринге с мальтийцами тренеры задействовали максимальное количество исполнителей. Да, мы проиграли, но футболисты, думаю, крепко задумались после этого поражения. Особенно над тем, почему нельзя заранее уходить в отпуск.

«У Беседина есть все, чтобы вырасти в отличного нападающего»



— Победный мяч в Финляндии провел Артем Беседин. За Динамо он тоже часто забивал после стандартов. Выходит, это его сильная сторона?

— Конечно, этот гол совсем не случайный. Я хорошо знаю способности Артема, и в атаках вторым темпом он особенно силен. Этот нападающий умеет играть на опережение. Были, конечно, моменты, когда он попадал в положение вне игры, но врываться в свободные зоны у него хорошо получается. В Динамо Беседин действительно часто забивал такие мячи, он никогда не боится борьбы и умеет ее навязать. У него есть все, чтобы стать хорошим нападающим.



— Теперь Беседину нужно добавить в стабильности?

— Тренеры ему расскажут, над чем необходимо работать. Со своей стороны могу ему посоветовать только одно — идти к поставленной цели и не сворачивать с пути. Нужно прогрессировать в каждой тренировке. Я это желаю всем молодым футболистам, которые приезжают в сборную Украины.



— Победа Исландии над Хорватией повышает наши шансы на выход из группы?

— Важно смотреть за своей игрой и своими результатами. Все в наших руках, нужно удачно сыграть с лидерами и все будет хорошо. Я уверен в одном: в этой группе все будет решаться в последнем туре, и сборная Украины будет до последнего бороться не только за выход в плей-офф, но и за первое место. Будем надеяться, что к решающим поединкам наши футболисты подойдут не в такой форме, как к матчу с Финляндией.

«Хочу работать с командой, которая ставит высокие цели»



— Вы сейчас находитесь на отдыхе?

— Да, наслаждаюсь, проводя время со своей семьей. У меня уже давно не было такого отпуска, когда я не думаю о том, как готовить команду, а полностью посвящаю себя своим близким.



— Агенты часто звонят?

— Звонят, но я пока не спешу. Конечно, я хочу работать, но мне нужно какое-то время, чтобы перевести дух и подготовиться к новому периоду в своей карьере.



— В общем, вам нужна пауза, правильно? Перезагрузка…

— Принимать прямо сейчас любую команду, лишь бы сразу работать, я пока не хочу. Мне импонирует коллектив, который ставит максимальные цели. И тут речь идет не о сиюминутном успехе первой команды, а о прогрессе всего клуба. Мне нравится работать с молодыми игроками, выводить их на новый уровень и вместе с ними добиваться результата.