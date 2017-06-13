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На стадіоні Динамо демонтували крісла та бігові доріжки

Арену готують до жіночої Ліги чемпіонів

  • 13.06.2017 17:52
  • 428 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо
© ФК Динамо

По закінченню футбольного сезону закипіли ремонтні роботи на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Будівельники впритул приступили до демонтажу глядацьких місць і бігових доріжок. Ремонтуються сходинки, які знаходяться під сидіннями, металеві каркаси, на яких встановлюються сидіння, сходи в чаші стадіону, підпірні стінки.

Практично повністю знято гумове покриття по периметру футбольного поля. На його місці після проведення необхідних підготовчих робіт, буде укладено нове, також виробництва Італії, білого та синього кольорів.

Усі будівельні та ремонтні роботи ведуться згідно з графіком, до нового футбольного сезону стадіон знову буде готовий до проведення футбольних матчів найвищого рівня.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    chues
      chues, 13.06.2017 18:04
    -1
    неужели поняли что атмосфера на Динамо с такой явкой будет куда получше чем на НСК? Еще бы обещанное накрытие Суркисом сделали бы
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