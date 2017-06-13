На стадіоні Динамо демонтували крісла та бігові доріжки

По закінченню футбольного сезону закипіли ремонтні роботи на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.



Будівельники впритул приступили до демонтажу глядацьких місць і бігових доріжок. Ремонтуються сходинки, які знаходяться під сидіннями, металеві каркаси, на яких встановлюються сидіння, сходи в чаші стадіону, підпірні стінки.



Практично повністю знято гумове покриття по периметру футбольного поля. На його місці після проведення необхідних підготовчих робіт, буде укладено нове, також виробництва Італії, білого та синього кольорів.

Усі будівельні та ремонтні роботи ведуться згідно з графіком, до нового футбольного сезону стадіон знову буде готовий до проведення футбольних матчів найвищого рівня.