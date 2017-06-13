Николай МАТВИЕНКО: «Не могу сказать, что финны нас чем-то удивили»

Николай Матвиенко, которому в мае исполнился 21 год, дебютировал в национальной команде в мартовском матче с Хорватией в Загребе. Тогда защитник Карпат заменил в основе сборной Украины на левом фланге обороны дисквалифицированного Эдуарда Соболя. Перед матчем с Финляндией у Андрея Шевченко был непростой выбор, кому доверить место в основе в этот раз. Предпочтение было отдано Матвиенко, хотя и Соболь после перерыва появился на поле.



Сразу после победы над Финляндией Николай МАТВИЕНКО поделился своими впечатлениями с журналистами.



— Перед матчем в Тампере Андрей Шевченко говорил, что нужно дорожить мячом, быть агрессивными на флангах, искать острые продолжения, — рассказал Николай. — К сожалению, не всё получалось. В частности, у меня возникли проблемы с последним пасом. Не могу сказать, что финны нас чем-то удивили. Игра проходила по нашему сценарию. Соперник — хорошо обученная команда, настырная. Однако класс сборной Украины повыше. Считаю, что мы все же наиграли на победу.



Признаться, перед матчем было некоторое беспокойство. Опасался, не оказались ли мы после поражения в спарринге с Мальтой в психологической яме, не разочаровались ли в нас болельщики. К счастью, все обошлось. Мы отпраздновали очень важную победу и, думаю, сумели реабилитироваться перед фанами, которые нас очень хорошо поддерживали. Даже иногда казалось, что мы играем дома.



Также, уже после приезда в Тампере, определенный дискомфорт вызывало то, что в эту пору в Финляндии поздно темнеет и очень рано светает. Однако и это не повлияло на результат. Согласитесь, мы профессионально выполнили свои обязанности на футбольном поле.