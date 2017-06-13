Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ПРОТАСОВ: «Этические вопросы останутся на Заварове»

Известный футболист и футбольный функционер прокомментировал события вокруг сборной Украины

  • 13.06.2017 17:13
  • 1826 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Известный футболист и футбольный функционер прокомментировал события вокруг сборной Украины.

- Олег Валерьевич, какие у вас эмоции после победы над Финляндией?
- Мы пережили нервозный первый тайм. Со второго тайма было видно, что ребята немного ускорились и начало что-то получаться. Судя по тому, что Андрей Николаевич сказал, команда была не в лучшем своем состоянии в этот период. Очень ценно, что удалось выиграть игру, которая была очень важна и в этой группе повысила интерес в борьбе за 1-2 место. Команда развивается в условиях конкурентного турнира. Тренерский штаб подтягивает молодежь, это видно. Нельзя злоупотреблять этим и нельзя этого не делать. По-моему, все логично.

- Ваш бывший партнёр Александр Заваров обрушился с неожиданной критикой на сборную.
- У каждого есть свое мнение, свое слово. Я не собираюсь обсуждать мнения других. Этические вопросы на нем лично. Критику чисто футбольную я понимаю, люди хотят увидеть в исполнении сборной более зрелищный футбол, но я рекомендовал бы, чтобы мы проехали эту игру. Понятно, что так получилось, что хотели лучше выглядеть, но на тот момент победа была важнее и я считаю, что надо ее оставить и думать о следующих матчах и планировать будущие игры, которые будут как последние. Думаю, все поправиться. Игру эту нужно оставить позади и двигаться дальше.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.