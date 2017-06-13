Олег ПРОТАСОВ: «Этические вопросы останутся на Заварове»

Известный футболист и футбольный функционер прокомментировал события вокруг сборной Украины.

- Олег Валерьевич, какие у вас эмоции после победы над Финляндией?

- Мы пережили нервозный первый тайм. Со второго тайма было видно, что ребята немного ускорились и начало что-то получаться. Судя по тому, что Андрей Николаевич сказал, команда была не в лучшем своем состоянии в этот период. Очень ценно, что удалось выиграть игру, которая была очень важна и в этой группе повысила интерес в борьбе за 1-2 место. Команда развивается в условиях конкурентного турнира. Тренерский штаб подтягивает молодежь, это видно. Нельзя злоупотреблять этим и нельзя этого не делать. По-моему, все логично.

- Ваш бывший партнёр Александр Заваров обрушился с неожиданной критикой на сборную.

- У каждого есть свое мнение, свое слово. Я не собираюсь обсуждать мнения других. Этические вопросы на нем лично. Критику чисто футбольную я понимаю, люди хотят увидеть в исполнении сборной более зрелищный футбол, но я рекомендовал бы, чтобы мы проехали эту игру. Понятно, что так получилось, что хотели лучше выглядеть, но на тот момент победа была важнее и я считаю, что надо ее оставить и думать о следующих матчах и планировать будущие игры, которые будут как последние. Думаю, все поправиться. Игру эту нужно оставить позади и двигаться дальше.