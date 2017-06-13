ХАЦКЕВИЧ: «По Беланда и Мбокани в любой момент могут быть предложения»

В первый день июля Дьемерси Мбокани и Юнес Беланда, проведшие минувший сезон в аренде, должны приступить к работе в «Динамо».

«Предположительный список игроков, которые поедут на сборы, уже есть. Много игроков возвращается из аренды. Это и Мбокани, и Беланда. По ним пока есть вопросы – в любой момент по этим игрокам могут поступить в клуб предложения. Пока ситуация такая: 30-го июня у них заканчиваются арендные соглашения, а 1-го июля они должны быть в расположении «Динамо», - сказал Хацкевич во время онлайн-конференции на ютуб-канале «Динамо».