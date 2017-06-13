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ХАЦКЕВИЧ: «По Беланда и Мбокани в любой момент могут быть предложения»

Главный тренер «Динамо» - о трансферной политике клуба

  • 13.06.2017 17:02
  • 1403 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо. Александр Хацкевич
© ФК Динамо. Александр Хацкевич

В первый день июля Дьемерси Мбокани и Юнес Беланда, проведшие минувший сезон в аренде, должны приступить к работе в «Динамо».

«Предположительный список игроков, которые поедут на сборы, уже есть. Много игроков возвращается из аренды. Это и Мбокани, и Беланда. По ним пока есть вопросы – в любой момент по этим игрокам могут поступить в клуб предложения. Пока ситуация такая: 30-го июня у них заканчиваются арендные соглашения, а 1-го июля они должны быть в расположении «Динамо», - сказал Хацкевич во время онлайн-конференции на ютуб-канале «Динамо».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 13.06.2017 17:11
    -2
    Удивительная способность - говорить о том, чего нет
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