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Дмитрий КОРКИШКО: «Хочу в команду Вернидуба»

Хавбек «Черноморца» твердо настроен перейти в «Зарю»

  • 13.06.2017 16:54
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил интерес к полузащитнику «Черноморца» Дмитрию Коркишко, однако говорить о его переходе с твердой уверенностью не стал.

- Мы действительно хотели видеть этого футболиста в нашей команде, и даже разговаривали с ним, - сказал наставник луганчан. - Однако он попросил подождать.

Наверное, с ним у нас ничего не получится, так как допускаю, что у него есть другие, более выгодные предложения.

Между тем сам Коркишко подтвердил свое желание играть в «Заре».

- Хочу в команду Вернидуба, - заявил он в разговоре с корреспондентом «СЭ». - Все должно решиться в ближайшие несколько дней.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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