Дмитрий КОРКИШКО: «Хочу в команду Вернидуба»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил интерес к полузащитнику «Черноморца» Дмитрию Коркишко, однако говорить о его переходе с твердой уверенностью не стал.
- Мы действительно хотели видеть этого футболиста в нашей команде, и даже разговаривали с ним, - сказал наставник луганчан. - Однако он попросил подождать.
Наверное, с ним у нас ничего не получится, так как допускаю, что у него есть другие, более выгодные предложения.
Между тем сам Коркишко подтвердил свое желание играть в «Заре».
- Хочу в команду Вернидуба, - заявил он в разговоре с корреспондентом «СЭ». - Все должно решиться в ближайшие несколько дней.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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