Александр ХАЦКЕВИЧ: «Гусев может сыграть на трех позициях»

По словам Хацкевича, в составе «Динамо» много талантливой молодежи, которая в сочетании с опытными игроками может давать результат.

«До 31-го августа может произойти все, что угодно. Держим в голове, кто от нас может уйти. На сегодняшний момент может прийти предложение даже по Цыганкову, которое устроит клуб. Любой вариант мы не можем исключать. Работу по позициям, которые могут измениться, мы ведем. Но ошибиться мы не можем. Игрок, который приходит, должен сразу доказывать и показывать результат. В то же время у нас много молодых ребят, которые в сочетании с опытными игроками могут давать результат».

«Гусев? Да, это моя инициатива. Я предложил Игорю Михайловичу, он сказал: «Это твое решение». Мне нужен Гусев, как футболист. Он может сыграть на трех позициях. Он не сказал своего последнего слова в «Динамо», - сказал Хацкевич во время онлайн-конференции на ютуб-канале «Динамо».