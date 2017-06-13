Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Гусев может сыграть на трех позициях»

Главный тренер «Динамо» - о трансферной политике клуба

  • 13.06.2017 16:53
  • 1257 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо. Александр Хацкевич
© ФК Динамо. Александр Хацкевич

По словам Хацкевича, в составе «Динамо» много талантливой молодежи, которая в сочетании с опытными игроками может давать результат.

«До 31-го августа может произойти все, что угодно. Держим в голове, кто от нас может уйти. На сегодняшний момент может прийти предложение даже по Цыганкову, которое устроит клуб. Любой вариант мы не можем исключать. Работу по позициям, которые могут измениться, мы ведем. Но ошибиться мы не можем. Игрок, который приходит, должен сразу доказывать и показывать результат. В то же время у нас много молодых ребят, которые в сочетании с опытными игроками могут давать результат».

«Гусев? Да, это моя инициатива. Я предложил Игорю Михайловичу, он сказал: «Это твое решение». Мне нужен Гусев, как футболист. Он может сыграть на трех позициях. Он не сказал своего последнего слова в «Динамо», - сказал Хацкевич во время онлайн-конференции на ютуб-канале «Динамо». 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    And_er_son
      And_er_son, 13.06.2017 17:06
    +1
    Сыграть то может на трех позициях, а вот сыграет ли хотя бы на одной - большой вопрос)
    Ссылка
    fff
      fff, 13.06.2017 17:11
    +2
    Главный вопрос в каком он физическом состоянии
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.