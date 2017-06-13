СМИ: С Карпат сняли шесть очков и запретили трансферы

Решением ФИФА с Карпат снято шесть очков, а также клуб получил запрет на регистрацию новых футболистов.
Карпаты получили наказание из-за невыплаты долга своему бывшему футболисту Владимиру Гудыме.
Общая сумма долга Карпат равна почти 74 тысячам долларов. О том, что львовскому клубу грозит трансферный бан, адвокат футболиста Андрей Руденко заявлял еще в середине мая.
Сколько времени продлится запрет Карпат на регистрацию новых футболистов, пока что остается неизвестным.
После снятия шести очков в активе Львов стало 24 очка, но это никак не повлияло на их турнирной положение. Карпаты остались на четвертом месте второй шестерки УПЛ, опережая Днепр и Волынь.
Источник — Sportarena
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74 тыс не позволят клубу покупать играков розрушили минимум пол сезона и это притом что они ещё обязаны их выплатить или будет реакция ещё хуже.
Наши клубы садомозахисты !Это даже не миллион доларов это 74 тыс заплати и формируйте клуб.Очередной раз убеждаюсь что в клубах нет менеджментанет людей которые ведут клуб.Тупые быки руководят командами которые даже не строят ни планов клуба на сезон ни розвития клуба в будущем.
Спорить с фифа и уефа по таким вопросам бесполезно.Но видимо у нас этого не поняли и непонимают.Вот по этому нас будут дручит наши клубы и дальше.Если Карпаты готовы в следующем сезоне уже не 6 очков потерят а 9 или 12 или вообще понизиться в классе ради 74тыс НЕ ЗАПЛАТИТЬ не вопрос.К нашей стране у уефа и фифа щас особое внимание ,мы досталиих беспределом в чемпионате и с финансами в клубах!
Это что-то новое в мире математики. 24>25.
Маразм не знает границ.
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