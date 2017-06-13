СМИ: С Карпат сняли шесть очков и запретили трансферы

Решением ФИФА с Карпат снято шесть очков, а также клуб получил запрет на регистрацию новых футболистов.



Карпаты получили наказание из-за невыплаты долга своему бывшему футболисту Владимиру Гудыме.



Общая сумма долга Карпат равна почти 74 тысячам долларов. О том, что львовскому клубу грозит трансферный бан, адвокат футболиста Андрей Руденко заявлял еще в середине мая.



Сколько времени продлится запрет Карпат на регистрацию новых футболистов, пока что остается неизвестным.



После снятия шести очков в активе Львов стало 24 очка, но это никак не повлияло на их турнирной положение. Карпаты остались на четвертом месте второй шестерки УПЛ, опережая Днепр и Волынь.