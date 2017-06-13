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СМИ: С Карпат сняли шесть очков и запретили трансферы

Львовский клуб попал под санкции ФИФА

  • 13.06.2017 16:51
  • 1855 просмотров
  • 6 комментария
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СМИ: С Карпат сняли шесть очков и запретили трансферы

Решением ФИФА с Карпат снято шесть очков, а также клуб получил запрет на регистрацию новых футболистов.

Карпаты получили наказание из-за невыплаты долга своему бывшему футболисту Владимиру Гудыме.

Общая сумма долга Карпат равна почти 74 тысячам долларов. О том, что львовскому клубу грозит трансферный бан, адвокат футболиста Андрей Руденко заявлял еще в середине мая.

Сколько времени продлится запрет Карпат на регистрацию новых футболистов, пока что остается неизвестным.

После снятия шести очков в активе Львов стало 24 очка, но это никак не повлияло на их турнирной положение. Карпаты остались на четвертом месте второй шестерки УПЛ, опережая Днепр и Волынь.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Олесь Хорунжий
      Олесь Хорунжий, 13.06.2017 16:52
    +4
    Привет Друди и испанскому тренеру)))))))))
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    BekXan
    BekXan, 13.06.2017 17:15
    +5
    74тыс !!!Такое впечетление что у нас клубами управляют дебилы .Хотя неееет это слишком шикарно.Просто одноклеточные.74 тыс !!!Это трешь !!!
    74 тыс не позволят клубу покупать играков розрушили минимум пол сезона и это притом что они ещё обязаны их выплатить или будет реакция ещё хуже.
    Наши клубы садомозахисты !Это даже не миллион доларов это 74 тыс заплати и формируйте клуб.Очередной раз убеждаюсь что в клубах нет менеджментанет людей которые ведут клуб.Тупые быки руководят командами которые даже не строят ни планов клуба на сезон ни розвития клуба в будущем.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 13.06.2017 17:20
    -2
    гудима програвся у казино, має кучу боргів і вирішив Карпати розвести на гроші... із цієї компанії Мілошевічів нікому не заплатили і йому не заплатять. бо контракти були розірвані.
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    BekXan
    BekXan, 13.06.2017 17:40
    +4
    PatriotUA, 13.06.2017 17:20
    гудима програвся у казино, має кучу боргів і вирішив Карпати розвести на гроші... із цієї компанії Мілошевічів нікому не заплатили і йому не заплатять. бо контракти були розірвані.

    Спорить с фифа и уефа по таким вопросам бесполезно.Но видимо у нас этого не поняли и непонимают.Вот по этому нас будут дручит наши клубы и дальше.Если Карпаты готовы в следующем сезоне уже не 6 очков потерят а 9 или 12 или вообще понизиться в классе ради 74тыс НЕ ЗАПЛАТИТЬ не вопрос.К нашей стране у уефа и фифа щас особое внимание ,мы досталиих беспределом в чемпионате и с финансами в клубах!
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    pinboll
    online
      pinboll, 13.06.2017 18:22
    0
    "После снятия шести очков в активе Львов стало 24 очка, но это никак не повлияло на их турнирной положение. Карпаты остались на четвертом месте второй шестерки УПЛ, опережая Днепр и Волынь."

    Это что-то новое в мире математики. 24>25.
    Маразм не знает границ.
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    olgorl
    online
      olgorl, 13.06.2017 18:22
    0
    Уси ци Бенины одноклассники терпилы по натуре. Так что всё нормалёк!
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