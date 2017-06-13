Александр ХАЦКЕВИЧ: «Будем играть по разным схемам»

Новый главный тренер «бело-голубых» заверил, что при нем «Динамо» будет использовать несколько тактических схем.
«Эта схема имеет право на жизнь. Любая схема будет зависеть от того, какие футболисты будут в распоряжении команды. Если мы сохраним тот состав, который нас есть, то отказываться от нее мы не будем. Да, будут тактические изменения. У нас будет не одна схема. Если говорить о схеме с тремя защитниками, то «Динамо» не наигрывало ее на сборах, но перестроилось по ходу чемпионата - и результат стал лучше, чем был до этого. Любая схема – это изначальная расстановка игроков на поле. Потом она все равно меняется. Будем пробовать играть по разным схемам», - сказал Хацкевич во время онлайн-конференции на ютуб-канале «Динамо».
Источник — Sport.ua
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