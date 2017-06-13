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Австралия — Бразилия — 0:4. Статистика и видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча Австралия — Бразилия

  • 13.06.2017 16:41
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В контрольном поединке между сборными Австралии и Бразилии  разгромную победу одержали аргентинцы

Австралия – Бразилия - 0:4

Голы: Диего Соуза, 1; Тиаго Силва, 62; Тайсон, 75; Диего Соуза, 90.
 
Австралия: Лэнгерак, Бехич, Сэйнсбери (Ирвайн, 57), Райт (Макгоуэн, 78), Миллиган, Тройси (Рогич, 79), Дегенек, Кэйхилл (Макларен, 57), Луонго (Муй, 78), Лекки (Хрустич, 57), Круз.
Бразилия: Диего Алвес, Тиаго Силва (Жемерсон, 78), Давид Луиз (Фернандиньо, 73), Алекс Сандро, Родриго Кайо, Диего Соуза, Паулиньо (Ренато Аугусто, 83), Жулиано (Родригиньо, 78), Коутиньо (Виллиан, 71), Дуглас Коста (Тайсон, 59), Рафинья.

Источник — Sport.ua

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