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Сборная Украины: Выездной юбилей отметили победой

Сборная Украины провела 60-ю выездную встречу

  • 13.06.2017 16:32
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СЭ
© СЭ

Матч против сборной Финляндии становится для украинской сборной юбилейным 60-м, проведенным в рамках отборочных циклов и финальных частей чемпионатов Европы и мира.

В 24 матчах победа была на стороне украинцев и по 18 раз зафиксированы ничьи и победы соперников нашей сборной, разница забитых и пропущенных мячей 82-61.

В рамках чемпионатов Европы украинцы провели 27 игр: +8=8-11 мячи 27-31, а чемпионатов мира - 33 поединка: +16=10-7 мячи 55:30.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОСТЕВЫЕ МАТЧИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ЕВРОПЫ

Матч Дата Город Ранг Соперник Счет Тренер сборной

1-й 25.03.1995 Загреб ЧЕ Хорватия 0:4 Анатолий КОНЬКОВ

10-й 11.10.1997 Ереван ЧМ Армения 2:0 Йожеф САБО

20-й 28.03.2001 Кардифф ЧМ Уэльс 1:1 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

30-й 17.11.2004 Стамбул ЧМ Турция 3:0 Олег БЛОХИН

40-й 10.09.2008 Алматы ЧМ Казахстан 3:1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

50-й 15.10.2013 Серравалле ЧМ Сан-Марино 8:0 Михаил ФОМЕНКО

60-й 11.06.2017 Тампере ЧМ Финляндия 2:1 Андрей ШЕВЧЕНКО

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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