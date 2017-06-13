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ОФИЦИАЛЬНО: Вячеслав Чурко – игрок Ильичевца

Полузащитник вернулся в Мариуполь

  • 13.06.2017 16:21
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ФК Фрозиноне, Вячеслав Чурко
© ФК Фрозиноне, Вячеслав Чурко

Первым новичком мариупольской команды в это летнее межсезонье стал Вячеслав Чурко. 24-летний полузащитник подписал контракт на 1 год.

Напомним, Вячеслав уже выступал за «Ильичевец» в период с 2013-го г. по 2015-й г. За это время Чурко провел 32 игры и забил 8 мячей (в молодежном первенстве — 8 матчей, 4 гола).

До этого Чурко выступал за Фрозиноне, который покинул в этом году.

Досье

Вячеслав Чурко родился 10-го мая 1993 года в Ужгороде. Воспитанник ДЮСШ-1 (Ужгород) и Академии «Шахтер» (с 2007 г.). Вызывался в основной состав «Шахтера» Мирчей Луческу для проведения межсезонных сборов. На одном из таких сборов оформил покер в ворота швейцарского «Гоинга». За молодежный состав «горняков» перспективный полузащитник сыграл 56 игр и забил 18 голов.

В сезоне 2012/13 Чурко на правах аренды выступал за «Говерлу» (11 матчей). Затем Вячеслав перебрался в «Ильичевец». В 2015-м году Чурко перебрался в «Металлист» (14 игр, 1 гол). Также в карьере игрока были «Академия Пушкаша» (Венгрия, 12 игр, 3 гола) и «Фрозионе» (Италия, 11 матчей).

Также Вячеслав неоднократно вызывался в различные юношеские и молодежные сборные Украины. В частности, за сборную Украины U-17 футболист провел 16 игр (2 мяча), за U-19 — 20 игр (5 голов), U-21 — 5 матчей.

Источник — ФК Ильичевец

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