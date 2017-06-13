ОФИЦИАЛЬНО: Клаудио Раньери возглавил Нант

Французский «Нант» завершил сделку по подписанию Клаудио Раньери. Экс-тренер «Лестера» в ближайшие два года будет рулевым «канареек».
Раньери в позапрошлом сезоне сотворил главную футбольную сенсацию последних лет, сделав «Лестер» чемпионом Англии, но уже в феврале итальянец был уволен, так как «лисы» оказались на грани вылета из АПЛ.
В прошлом сезоне «Нант» занял седьмое место в Лиге 1.
Источник — Sport.ua
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