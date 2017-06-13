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ОФИЦИАЛЬНО: Клаудио Раньери возглавил Нант

Итальянский тренер продолжит карьеру в Лиге 1

  • 13.06.2017 16:08
  • 351 просмотров
  • 2 комментария
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worldfootball.net
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Французский «Нант» завершил сделку по подписанию Клаудио Раньери. Экс-тренер «Лестера» в ближайшие два года будет рулевым «канареек».

Раньери в позапрошлом сезоне сотворил главную футбольную сенсацию последних лет, сделав «Лестер» чемпионом Англии, но уже в феврале итальянец был уволен, так как «лисы» оказались на грани вылета из АПЛ.

В прошлом сезоне «Нант» занял седьмое место в Лиге 1.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 13.06.2017 16:14
    0
    Виграє Чемпіонат Франції 2017/2018!))
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    And_er_son
    online
      And_er_son, 13.06.2017 16:27
    0
    Да, да. Нант хотелось бы подтянуть. Помнится зачетные игры были с Динамо в ЛЧ.
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