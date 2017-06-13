29-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон забил первый гол за национальную команду.
В товарищеском матче против Австралии Тайсон вышел на поле на 58-й минуте вместо Дугласа Косты, а на 75-й минуте отметился точным ударом, сделав счет 3:0 в пользу своей команды. Забив свой первый гол за сборную, Тайсон не смог сдержать слез. Матч завершился разгромной победой Бразилии со счетом 4:0.
Товарищеский матч
Австралия – Бразилия – 0:4
Голы: Соуза, 1, 90, Силва, 62, Тайсон, 75
Источник — Sport.ua
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