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Тайсон забил первый гол за сборную Бразилии

Атакующий полузащитник помог своей команде разгромить Австралию в товарищеском матче

  • 13.06.2017 15:25
  • 2110 просмотров
  • 8 комментария
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twitter.com/CBF_Futebol. Тайсон
© twitter.com/CBF_Futebol. Тайсон

29-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон забил первый гол за национальную команду.

В товарищеском матче против Австралии Тайсон вышел на поле на 58-й минуте вместо Дугласа Косты, а на 75-й минуте отметился точным ударом, сделав счет 3:0 в пользу своей команды. Забив свой первый гол за сборную, Тайсон не смог сдержать слез. Матч завершился разгромной победой Бразилии со счетом 4:0.

Товарищеский матч

Австралия – Бразилия – 0:4
Голы: Соуза, 1, 90, Силва, 62, Тайсон, 75 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ramos2010
      ramos2010, 13.06.2017 15:47
    +7
    ..и натупил жестко с Виллианом, когда 2 в 2 выходили. но как бы там ни было мои поздравления! он аж расплакался после гола.. видимо дорого стоит этот мяч для него
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    Arius
      Arius, 13.06.2017 16:03
    +9
    Как бы там ни было, судя по нашей сборной, нам жизненно необходим он был, но наши пока тупят даже с марлосом, а в свое время и тейшейру проепали....
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    bonddp
    bonddp, 13.06.2017 16:22
    0
    это не только в футболе...
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 13.06.2017 16:24
    +1
    Бо Збірна України повинна бігати за Тайсоном, а не Тайсон (який має форму України і співає гімн) бігати за Збірною! Запам'ятай це Шева, федерація, бо ви помиляєтесь!
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 13.06.2017 16:24
    0
    Бо Збірна України повинна бігати за Тайсоном, а не Тайсон (який має форму України і співає гімн) бігати за Збірною! Запам'ятай це Шева, федерація, бо ви помиляєтесь!
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    Андрей Олейников
      Андрей Олейников, 13.06.2017 16:37
    0
    Расплакался...
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 13.06.2017 16:37
    -1
    Донецк рулит
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 13.06.2017 16:49
    0
    Минусуйте,потому что Я Вас всех больше обрадую... этот гол двое Донецких разрулило
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