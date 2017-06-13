Фредерик ЙЕНСЕН: Коноплянка и Ярмоленко подтвердили свой мировой класс

Один из футболистов, которых называют будущим сборной Финляндии, атакующий полузащитник Фредерик Йенсен, подвел итог воскресного противостояния своей национальной команды с Украиной (1:2).

— Фредерик, каково ваше мнение об игре украинской сборной в поединке с Финляднией?

— Что могу сказать? Очень хорошая команда с классным подбором исполнителей. На мой взгляд, украинцы очень хорошо сыграли на втором этаже, что для меня было некоторой неожиданностью.

— Кто из украинских игроков запомнился вам на поле больше всего?

— Ваши крайние атакующие футболисты — Коноплянка и Ярмоленко. Я, наверное, не буду оригинальным, но это, действительно, лучшие украинские игроки, которые подтвердили свой мировой класс.

— Качество действий финской сборной отличалось от ее выступлений в последних матчах?

— Я считаю, что сегодня был совершенно иной уровень игры, чем в нашей товарищеской встрече с Лихтенштейном. Сборная Украины не позволила развернуться большинству наших контратак и, хотя, в некоторых игровых отрезках мы доминировали, в целом, победа украинцев заслуженная.

Андрей БОГАЧЁВ, Василий МИХАЙЛОВ