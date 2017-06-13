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Фредерик ЙЕНСЕН: Коноплянка и Ярмоленко подтвердили свой мировой класс

Игрок сборной Финляндии поделился впечатлениями о матче с украинской командой

  • 13.06.2017 15:15
  • 85 просмотров
  • 1 комментария
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Один из футболистов, которых называют будущим сборной Финляндии, атакующий полузащитник Фредерик Йенсен, подвел итог воскресного противостояния своей национальной команды с Украиной (1:2).

— Фредерик, каково ваше мнение об игре украинской сборной в поединке с Финляднией?
— Что могу сказать? Очень хорошая команда с классным подбором исполнителей. На мой взгляд, украинцы очень хорошо сыграли на втором этаже, что для меня было некоторой неожиданностью.

— Кто из украинских игроков запомнился вам на поле больше всего?
— Ваши крайние атакующие футболисты — Коноплянка и Ярмоленко. Я, наверное, не буду оригинальным, но это, действительно, лучшие украинские игроки, которые подтвердили свой мировой класс.

— Качество действий финской сборной отличалось от ее выступлений в последних матчах?
— Я считаю, что сегодня был совершенно иной уровень игры, чем в нашей товарищеской встрече с Лихтенштейном. Сборная Украины не позволила развернуться большинству наших контратак и, хотя, в некоторых игровых отрезках мы доминировали, в целом, победа украинцев заслуженная.

Андрей БОГАЧЁВ, Василий МИХАЙЛОВ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 13.06.2017 15:22
    0
    привет кремлеботам,тут ползающим....ну а хто у вас мирового уровня?...кроме допинга конешно...
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