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Николай ПАВЛОВ: «Шевченко все делает правильно»

Известный специалист Павлов дал оценку национальной сборной и оценил развитие футбола в Украине

  • 13.06.2017 15:10
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Sport.ua. Николай Павлов
© Sport.ua. Николай Павлов

Известный специалист не считает, что Андрею Шевченко во главе сборной Украины не позавидуешь. Тем не менее,

О работе Андрея Шевченко

Мне очень повезло, что я в начале игровой карьеры Шевченко имел возможность поработать с ним в киевском «Динамо». Я знаю его не только как профессионального футболиста, но и как хорошего человека, который воспитывался в нормальной рабочей семье, который знает все трудности, с которыми сталкивается тот, кто добивается каких-то высот.

Я всегда своим футболистам приводил в пример фразу из его интервью. Когда Андрей добился всего в Италии, и оказался в Англии, а там у него что-то не получалось, он сказал: «К сожалению, сейчас большинство людей не радуются успехам кого-то или чего-то, а радуются неудачам». Это говорит человек, который испытал и радости и неудачи.

Молодым ребятам я все время говорю: «Не думайте, что футбольная карьера заканчивается, когда вы перестаете быть игроками. В дальнейшей жизни вы столкнетесь с массой проблем, с которыми вам будет очень трудно справиться. Поэтому уже сейчас учитесь на примере тех же людей, как Андрей Шевченко, который добился всего, как футболист, и стал теперь тренером».

Я отметил бы такое качество Андрея: никогда один тренер ничего не сможет сделать. Один сможет только развалить. Шевченко собрал вокруг себя хорошую команду профессионалов, которых он знал, с которым сталкивался по ходу деятельности. Плюс, для тренера всегда важно не слушать каких-то советов со стороны. Главное - это тренерский совет, который у него есть. С ними он разделяет и радости, и горе. А принятие решений все равно остается за главным тренером. И Андрей этого не боится. Принять решение в первой календарной официальной игре национальной сборной поставить состав в 5, если мне память не изменяет, дебютантов, молодых ребят, это не каждый опытный тренер сможет. Лично я бы, вот сейчас в своем возрасте, никогда бы так не поступил. Смелость, которая есть у Андрея, поможет ему в дальнейшей его карьере, как тренера.

Об игре с Мальтой

Я не помню ни одного тренера украинского футбола, который до игры сказал, что будет играть в два разных состава за исключением вратаря. Этот матч не признан официально, ведь в товарищеских играх положено до 6 замен, а Шевченко сделал 10. Он хотел дать возможность сыграть всем футболистам. Приглашать на сборы, участвовать в тренировочном процессе и не играть? Для футболиста это трудно. В этом он еще остался футболистом и это должно помочь ему в тренерской карьере. Делать выводы по контрольной игре? Боже упаси! Тем более они играли с преимуществом. Стандартное положение, где-то не уследили – в жизни все может быть. Великий Лобановский тоже часто проигрывал контрольные встречи, которые, казалось бы, не имели никакого значения. Реагировать на это надо по-другому.

О давлении на Шевченко

Я думаю, что уже сейчас Андрей Николаевич знает, как отходить от этих поражений, от неудач, которые еще будут в его тренерской карьере. Хотя давление не прекратилось и после победы команды, причем в официальной игре. Но я думаю, что он был и не в таких стрессовых ситуациях. А СМИ, знаете, какую службу оказывают? Чтобы карась не дремал. Состояние, которое создают СМИ, заставляет человека думать, быть постоянно в напряжении и не расслабляться. Но только в том плане они играют хорошую роль, если разбирают именно футбол. Когда есть критика, ее надо воспринимать. Когда «критиканство» - есть такое слово, которое не я придумал - тогда конечно, надо отделать одно от другого. Андрей, думаю, с этим разберется.

О кризисе в футболе

Сейчас не позавидуешь не только Андрею Николаевичу, во главе сборной Украины, но и всем тренерам, которые работают с молодежью. Если раньше, когда работал я, в Советском Союзе, когда работали с нами, чтобы управлять командой, не надо было обладать каким-то особым багажом знаний, то сейчас каждый человек – личность. У него и адвокаты есть и агенты, группа поддержки, которая дает советы, и которые не должны, вроде бы, давать нормальные люди. Но это все происходит из любви к человеку. Родному и близкому всегда хочется давать советы, как-то поддерживать. Но есть такое изречение в педагогике: Если хочешь погубить человека, разреши ему делать все, что он хочет. Сейчас футболистам нельзя разрешать многого.

О ставке на молодежь

Те игроки, которые уехали в Европу и там у них что-то не получается, и которые приезжают в сборную без игровой практики – это проблема всех сборных. Есть игроки, которые попадают в серьезные топовые клубы, и там по каким-то причинам не играют. Но Андрей и тут находит выход. Если тренер в тренировочном процессе, который происходит накануне игры, хотя там и слишком мало времени, доверяет этим игрокам, значит, он видит, что они выглядят намного лучше, чем остальные. А критиковать после игры, когда кто-то сыграл плохо? Если бы это было сказано до игры, и была гарантия, что они сыграют лучше, то можно было бы это как-то обсуждать. Андрей делает все правильно, исходя из той ситуации, которую он видит внутри коллектива накануне этих игр.

 

Источник — Sport.ua

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